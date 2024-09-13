Fenerbahçe'de kalıyor: Serdar Aziz

Serdar Aziz, Süper Lig'den 3-4 takımın teklifini reddetti. 33 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'de kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kalıyor: Serdar Aziz
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13 Eylül 2024 18:14
Son güncelleme 13 Eylül 2024 19:51
Fenerbahçe'de 33 yaşındaki deneyimli stoper Serdar Aziz, takımda kalıyor.

Fenerbahçe'nin daha önce transfer için izin verdiği deneyimli futbolcu, Süper Lig'den 3-4 takımdan teklif aldı.

A Spor'un haberine göre, Serdar Aziz, gelen bu teklifleri kabul etmedi. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de kalacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, ilk kampın ardından 8 Temmuz'da Serdar Aziz için, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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