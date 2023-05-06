Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Rui Patricio

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.Sabah'ta yer alan haberde, Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kaleci sırasıyla; Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı. 35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.