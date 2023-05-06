Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Rui Patricio

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli kaleci Rui Patricio'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Rui Patricio
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 11:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

RUI PATRICIO İDDİASI

Sabah'ta yer alan haberde, Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.

Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kaleci sırasıyla; Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.

Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı. 35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery