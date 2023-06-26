Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday: Nakamura

Gelecek sezon için şimdiden iki transfer gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi için yeni bir ismi gündemine almış durumda.
A Bola gazetesine göre transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Portimonense forması giyen Japon file bekçisi Kosuke Nakamura'yı listesine aldığı kaydedildi.
Haberin detayında Portimonense'nin, Olimpik Lyon'un Kosuke Nakamura için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddettiği yer aldı.
40 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ
Kosuke Nakamura, geride kalan sezonda toplam 32 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi söz konusu maçlarda 49 kez kalesinde gol gördü. Japon kalecinin sözleşmesinde, 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
A Bola gazetesine göre transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Portimonense forması giyen Japon file bekçisi Kosuke Nakamura'yı listesine aldığı kaydedildi.
Haberin detayında Portimonense'nin, Olimpik Lyon'un Kosuke Nakamura için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddettiği yer aldı.
40 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ
Kosuke Nakamura, geride kalan sezonda toplam 32 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi söz konusu maçlarda 49 kez kalesinde gol gördü. Japon kalecinin sözleşmesinde, 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.