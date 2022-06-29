Fenerbahçe'de kaleye iki aday!

Fenerbahçe'de yedek kaleci arayışı sürüyor. Sarı-lacivertliler'in gündeminde Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kaleye iki aday!
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29 Haziran 2022 12:06
Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı yedekleyecek Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAYA SICAK

Ertuğrul için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşmeler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

HENÜZ RESMİ BİR ADIM YOK

Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivertliler, beklentiler konusunda araştırma halinde. 27 yaşındaki kaleci birçok Anadolu kulübünün de radarında.



BERKE İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, sezon sonu itibariyle kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Berke Özer ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

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