Fenerbahçe'de kaleye Bento sürprizi!

Dominik Livakovic, Mattia Perin ve Juan Musso gibi isimlere yönelen ancak hepsinden de olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, Athletico Paranaense'nin 24 yaşındaki file bekçisi Bento için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kaleye Bento sürprizi!
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30 Haziran 2023 14:39
Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi: Bento...

Dominik Livakovic, Mattia Perin ve Juan Musso gibi isimlere yönelen ancak hepsinden de olumsuz yanıt alan sarılacivertliler, Athletico Paranaense'nin 24 yaşındaki file bekçisi Bento için harekete geçti.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin oyuncu için 7 milyon euroluk teklifte bulunduğunu ancak Brezilya ekibi Pananaense'nin 12 milyon eurodan kapıyı açtığını duyurdu.

Haberde; Fenerbahçe'nin yeni bir teklif yapmasının beklendiği de vurgulandı. 

 
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