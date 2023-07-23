Fenerbahçe'de kalenin yeni adayı Pandur!

Yeni sezon için kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor. Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'in transferini açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Kupa maçının ardından taraftarlarla vedalaşan Liva'nın, kısa süre içerisinde Kanarya'ya imza atması bekleniyordu. Fakat Cuma günü oynanan maçta kalede yerini alan Liva'nın takımda kalabileceği iddia edildi. Asıl iddia İtalyan basınından geldi.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Dominik Livakovic transferinde görüşmelerin sürdüğü fakat Fenerbahçe'nin, Fortuna Sittard'ın 23'lük file bekçisi Ivor Pandur'u da listesinde tuttuğu belirtildi.
Haberde; Fenerbahçe'nin kaleci için yeni hedefini belirlediğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe kale için yeni hedefi ni seçti. Geçtiğimiz sezon Hellas Verona'dan Fortuna Sittard'a kiralanan Pandur, mükemmel bir sezon geçirdi. Ivor Pandur, Livakovic'i solladı."
Ivor Pandur, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Fortuna Sittard'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Süper Kupa maçının ardından taraftarlarla vedalaşan Liva'nın, kısa süre içerisinde Kanarya'ya imza atması bekleniyordu. Fakat Cuma günü oynanan maçta kalede yerini alan Liva'nın takımda kalabileceği iddia edildi. Asıl iddia İtalyan basınından geldi.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Dominik Livakovic transferinde görüşmelerin sürdüğü fakat Fenerbahçe'nin, Fortuna Sittard'ın 23'lük file bekçisi Ivor Pandur'u da listesinde tuttuğu belirtildi.
Haberde; Fenerbahçe'nin kaleci için yeni hedefini belirlediğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe kale için yeni hedefi ni seçti. Geçtiğimiz sezon Hellas Verona'dan Fortuna Sittard'a kiralanan Pandur, mükemmel bir sezon geçirdi. Ivor Pandur, Livakovic'i solladı."
Ivor Pandur, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Fortuna Sittard'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.