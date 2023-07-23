Fenerbahçe'de kalenin yeni adayı Pandur!

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe'nin Livakovic transferini bitirmesi beklenirken, İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Tutto Mercato; Kanarya'nın, Fortuna Sittard'ın genç eldivenine yöneldiğini yazdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de kalenin yeni adayı Pandur!
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23 Temmuz 2023 10:57
Son güncelleme 23 Temmuz 2023 11:02
Yeni sezon için kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor. Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'in transferini açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Kupa maçının ardından taraftarlarla vedalaşan Liva'nın, kısa süre içerisinde Kanarya'ya imza atması bekleniyordu. Fakat Cuma günü oynanan maçta kalede yerini alan Liva'nın takımda kalabileceği iddia edildi. Asıl iddia İtalyan basınından geldi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Dominik Livakovic transferinde görüşmelerin sürdüğü fakat Fenerbahçe'nin, Fortuna Sittard'ın 23'lük file bekçisi Ivor Pandur'u da listesinde tuttuğu belirtildi.

Haberde; Fenerbahçe'nin kaleci için yeni hedefini belirlediğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe kale için yeni hedefi ni seçti. Geçtiğimiz sezon Hellas Verona'dan Fortuna Sittard'a kiralanan Pandur, mükemmel bir sezon geçirdi. Ivor Pandur, Livakovic'i solladı."

Ivor Pandur, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Fortuna Sittard'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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