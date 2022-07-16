Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı yaşanıyor

, Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından,arkasına güven veren bir kaleci transferinin yapılmaması, kritik maçlar öncesi taraftarların korkulu rüya görmesine yol açıyor.Kadrosunda sadece iki file bekçisi bulunan sarı lacivertli takımda, Altay'ın herhangi bir sebeple oynayamaması durumunda kale, henüz 19 yaşındakiemanet edilecek.Osman Ertuğrul, bugüne dek Fenerbahçe formasıyla sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan söz konusu karşılaşmalarda sarı lacivertliler, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Altay'ı 2-1 yenmişti.Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılmasından sonra Kasımpaşa'danile Çaykur Rizespor'danvegörüştü ancak üçüyle de henüz anlaşmaya varamadı.