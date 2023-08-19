Fenerbahçe'de kaleci operasyonu tam gaz devam

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Transferde taraftarını fazlasıyla heyecanlandıran Fenerbahçe yönetimi kaleci transferinde De Gea ve Keylor Navas'ı ön plana çıkartıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'de kaleci operasyonu tam gaz devam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 09:47
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 09:48
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu anda transfer önceliği kaleci oldu. Bu bölge için de belirlenen adaylar üzerinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerin büyük bölümünü gerçekleştirdi. Tadic, Dzeko, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle taraftarını fazlasıyla heyecanlandıran yönetim, gözünü kaleci transferine çevirdi. 



Sarı-Lacivertliler, belirlenen isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Kaleci konusunda artık ön planda iki aday var: David De Gea ve Keylor Navas...

Bonservisi elinde olan De Gea'nın yüksek imza parası talebi, en önemli sıkıntı. Navas konusunda ise görüşmelerin daha iyi gittiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin kaleci transferini kısa bir süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery