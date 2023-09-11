Fenerbahçe'de kale Livakovic'e emanet

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakoviç Antalyaspor maçıyla sahne alıyor. Letonya maçındaki performansı ile dikkat çeken Hırvat kaleci pazar seyircisi önünde ilk maçına çıkacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kale Livakovic'e emanet
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11 Eylül 2023 08:50
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda transfer ettiği Dominik Livakoviç Antalyaspor maçıyla sahne alıyor.

Letonya maçında Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan başarılı eldivenin bugünkü Ermenistan mücadelesinin ardından yarın İstanbul'a gelip takıma katılması beklenirken Antalyaspor maçıyla birlikte de sarı lacivertlilerin kalesini devralacağı öğrenildi. Edin Dzeko ve Dusan Tadiç'in de katkılarıyla Fenerbahçe'ye umulandan çok hızlı bir şekilde adapte olan Dominik Livakovic pazar günkü mücadelede ilk kez sarı lacivertli taraftarların huzuruna çıkacak.



OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR

İsmail Kartal'ın Ankaragücü maçının ardından İrfan Can Eğribayat'ın gösterdiği başarılı performansı övüp "Livakoviç bizim 1. kalecimiz olacaktır " açıklamasını yapmasıyla milli araya girilmiş, ardından hafif sakatlığını atlatan Hırvat kaleci formda ve hazır olduğunu 5-0'lık Letonya maçında sahaya yansıtmıştı. 

 
 

 

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