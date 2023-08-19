Fenerbahçe'de kale İrfan Can'a emanet

UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelede Kanarya 1-0 öndeyken penaltı kurtaran ve iki kritik şutta gol izni vermeyen İrfan Can Eğribayat, pazartesi günkü Samsunspor deplasmanı için yeşil ışık yaktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu maçta kaleyi 25 yaşındaki eldivene teslim etmesi bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kale İrfan Can'a emanet
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19 Ağustos 2023 10:35
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 10:40
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki 3-0'lık Maribor zaferinin ardından gözünü Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasına çevirirken, bu zorlu deplasmanda kaleyi kimin koruyacağı da merak konusu oldu.

11 İÇİN YEŞİK IŞIK YAKTI

Son iki sezondur süren formsuzluğu nedeniyle zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Altay Bayındır'ın yerine teknik direktör İsmail Kartal'ın Maribor deplasmanında kaleyi teslim ettiği İrfan Can Eğribayat'ın performansı tam not aldı. Geçen sezon da Altay'ın ameliyat olmasından sonra da kaleyi devralan İrfan Can yeniden ilk 11 için yeşil ışık yaktı.



TARAFTARIN TERCİHİ İRFAN CAN

Maribor karşılaşmasında skor 1-0 Fenerbahçe zehirlenen Yakupoviç'in kullandığı penaltıyı kurtaran 25 yaşındaki kaleci, ayrıca 60. dakikada Milec'in şutuna nefis uzanarak sol eliyle dışarı tokatladı, 69'da ise Lausic'in sol çaprazdan kaleye çektiği şutu harika refleksle kurtardı. 

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