Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerken galibiyetin kilit ismi Ferdi Kadıoğlu oldu. Yetenekli futbolcu, 2 golle takımını sırtladı. Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Enner Valencia (27)çekse de takımın kahramanı hiç eksik olmadı! Sarı Kanarya'nın son 3 maçında mutlaka bir yıldızı parladı ve takımına puan ya da puanlar kazandırdı. Bu seriyi başlatan ise Başakşehir karşılaşmasında Joao Pedro oldu. İtalyan futbolcu oyuna sonradan girip 1-0 geride olan Fenerbahçe'yi 2-1 galibiyete taşımıştı.
TEKNİK EKİBİ SEVİNDİRDİ
Bir sonraki hafta oynanan İstanbulspor maçında ise bu kez Arda Güler sahne aldı... Genç yıldız, 3-3 biten mücadelede Fnerebahçe'nin ilk 2 golünü kaydetti. Joao Pedro ise 3'üncü golü attı ama bunlar galibiyet için yeterli olmamıştı. Önceki gün oynanan Sivasspor karşılaşmasında da gösteriyi deralan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu 2 gol atarak zaferi hazırladı. Son 3 maçta golleri ikişer ikişer atan oyuncuların yükselen performansı hem teknik ekibi hem de sarı lacivertli taraftarları mutlu etti.
TEKNİK EKİBİ SEVİNDİRDİ
Bir sonraki hafta oynanan İstanbulspor maçında ise bu kez Arda Güler sahne aldı... Genç yıldız, 3-3 biten mücadelede Fnerebahçe'nin ilk 2 golünü kaydetti. Joao Pedro ise 3'üncü golü attı ama bunlar galibiyet için yeterli olmamıştı. Önceki gün oynanan Sivasspor karşılaşmasında da gösteriyi deralan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu 2 gol atarak zaferi hazırladı. Son 3 maçta golleri ikişer ikişer atan oyuncuların yükselen performansı hem teknik ekibi hem de sarı lacivertli taraftarları mutlu etti.