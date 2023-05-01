Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerken galibiyetin kilit ismi Ferdi Kadıoğlu oldu. Yetenekli futbolcu, 2 golle takımını sırtladı. Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Enner Valencia (27)çekse de takımın kahramanı hiç eksik olmadı! Sarı Kanarya'nın son 3 maçında mutlaka bir yıldızı parladı ve takımına puan ya da puanlar kazandırdı. Bu seriyi başlatan ise Başakşehir karşılaşmasında Joao Pedro oldu. İtalyan futbolcu oyuna sonradan girip 1-0 geride olan Fenerbahçe'yi 2-1 galibiyete taşımıştı.Bir sonraki hafta oynanan İstanbulspor maçında ise bu kez Arda Güler sahne aldı... Genç yıldız, 3-3 biten mücadelede Fnerebahçe'nin ilk 2 golünü kaydetti. Joao Pedro ise 3'üncü golü attı ama bunlar galibiyet için yeterli olmamıştı. Önceki gün oynanan Sivasspor karşılaşmasında da gösteriyi deralan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu 2 gol atarak zaferi hazırladı. Son 3 maçta golleri ikişer ikişer atan oyuncuların yükselen performansı hem teknik ekibi hem de sarı lacivertli taraftarları mutlu etti.