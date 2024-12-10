Fenerbahçe'de kadro değişiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve ekibi, Avrupa Ligi'nde çarşamba günü oynanacak kritik Athletic Bilbao maçının kadrosunu büyük ölçüde belirledi.
11'DE DEĞİŞİKLİKLER
Portekizli teknik adam, hem zorunlu hem de taktiksel değişikliklerle Beşiktaş derbisinden çok farklı bir 11'le takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler'de Fred sarı kart cezalısı. Filip Kostic ve Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yer almıyor.
Bu 3 oyuncunun yerine Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin 11'de forma giymeleri bekleniyor.
Öte yandan Jose Mourinho'nun stoper hattında da değişiklik yapma ihtimali yüksek. Samet Akaydin'in kızağa çekilerek, maç eksiği bulunan Çağlar Söyüncü'nün son durumuna göre Rodrigo Becao ile milli savunmacı arasında bir seçim yapılacağı kaydedildi.
FORVETE EN-NESYRI
Kadronun değişmesiyle birlikte Dusan Tadic, bu sezonun genelinde olduğu gibi yine sağ kanada geçecek. Solda Maximin forma giyecek. Değişim görülmesi muhtemel diğer pozisyon ise forvet. Beşiktaş derbisine 11'de başlayan, önemli fırsatlar harcayan Edin Dzeko'nun bu maçta kulübeye geçmesi ve Youssef En-Nesyri'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
11'DE DEĞİŞİKLİKLER
Portekizli teknik adam, hem zorunlu hem de taktiksel değişikliklerle Beşiktaş derbisinden çok farklı bir 11'le takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler'de Fred sarı kart cezalısı. Filip Kostic ve Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yer almıyor.
Bu 3 oyuncunun yerine Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin 11'de forma giymeleri bekleniyor.
Öte yandan Jose Mourinho'nun stoper hattında da değişiklik yapma ihtimali yüksek. Samet Akaydin'in kızağa çekilerek, maç eksiği bulunan Çağlar Söyüncü'nün son durumuna göre Rodrigo Becao ile milli savunmacı arasında bir seçim yapılacağı kaydedildi.
FORVETE EN-NESYRI
Kadronun değişmesiyle birlikte Dusan Tadic, bu sezonun genelinde olduğu gibi yine sağ kanada geçecek. Solda Maximin forma giyecek. Değişim görülmesi muhtemel diğer pozisyon ise forvet. Beşiktaş derbisine 11'de başlayan, önemli fırsatlar harcayan Edin Dzeko'nun bu maçta kulübeye geçmesi ve Youssef En-Nesyri'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.