Fenerbahçe'de Kadıköy yeniden kale!

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki performansıyla da dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kadıköy yeniden kale!
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25 Eylül 2021 15:03
Fenerbahçe, Vitor Pereira ile Kadıköy'deki hakimiyetini yeniden tesis etti.

Sarı-lacivertliler bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Ligde Antalyaspor'u 2-0, Giresunspor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden takım, sadece Sivasspor'a (1-1) puan verdi.

İlk dönemi dahil Fenerbahçe'nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan (16G/4B) Pereira, Didi ve Veselinovic ile birlikte sarı-lacivertli ekiple bunu başaran üçüncü yabancı çalıştırıcı oldu.


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