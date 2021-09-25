Fenerbahçe'de Kadıköy yeniden kale!

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile Kadıköy'deki hakimiyetini yeniden tesis etti.



Sarı-lacivertliler bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.



Ligde Antalyaspor'u 2-0, Giresunspor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden takım, sadece Sivasspor'a (1-1) puan verdi.



İlk dönemi dahil Fenerbahçe'nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan (16G/4B) Pereira, Didi ve Veselinovic ile birlikte sarı-lacivertli ekiple bunu başaran üçüncü yabancı çalıştırıcı oldu.



