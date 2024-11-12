Fenerbahçe'de Kadıköy eskiye dönüyor

Kadıköy uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesi olmuştu ancak son yıllarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı 26, Galatasaray'a karşı 20, Beşiktaş'a karşı 15 yıl süren iç sahadaki yenilmezlik serileri aynı sene içinde sona erdi.
Ali Koç başkanlığının ilk sezonu olan 2018-19'de 17 iç saha maçının 7 beraberlik, 2 yenilgiyle 9 maçta 20 puan kaybeden Fenerbahçe, en büyük darbeyi ise 2020'de yaşadı. Hem Beşiktaş hem Galatasaray Kadıköy'den zaferle ayrıldı.
SADECE GALATASARAY
Ancak geçen sezondan beri bir toparlanma sürecine giren Fenerbahçe âdeta Kadıköy kalesini yeniden inşa ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki son 11 iç saha maçında 10 galibiyet alırken, sadece Galatasaray'a kaybetti. Fenerbahçe bu maçlarda 32 defa ağları havalandırarak 2.9'luk gol ortalaması yakalarken, kalesinde gördüğü 8 golle yeme oranını 0,72'de tutmayı başardı. Savunma gücü ile dikkat çeken Fenerbahçe, 11 maçlık bu periyotta 6 kez rakiplerine gol şansı tanımazken, bu sezon Kadıköy'deki 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayan tek takım Galatasaray oldu.
Ali Koç başkanlığının ilk sezonu olan 2018-19'de 17 iç saha maçının 7 beraberlik, 2 yenilgiyle 9 maçta 20 puan kaybeden Fenerbahçe, en büyük darbeyi ise 2020'de yaşadı. Hem Beşiktaş hem Galatasaray Kadıköy'den zaferle ayrıldı.
SADECE GALATASARAY
Ancak geçen sezondan beri bir toparlanma sürecine giren Fenerbahçe âdeta Kadıköy kalesini yeniden inşa ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki son 11 iç saha maçında 10 galibiyet alırken, sadece Galatasaray'a kaybetti. Fenerbahçe bu maçlarda 32 defa ağları havalandırarak 2.9'luk gol ortalaması yakalarken, kalesinde gördüğü 8 golle yeme oranını 0,72'de tutmayı başardı. Savunma gücü ile dikkat çeken Fenerbahçe, 11 maçlık bu periyotta 6 kez rakiplerine gol şansı tanımazken, bu sezon Kadıköy'deki 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayan tek takım Galatasaray oldu.