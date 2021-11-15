Fenerbahçe'de kader virajı!..

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'yi çok zorlu bir deplasman maratonu bekliyor. Milli ara sonrasında Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe deplasmanları gelecek.Ligde son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler yeniden toparlanabilme adına önce Galatasaray derbisine çıkacak. Ezeli rakibine karşı deplasmanda kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe, alınacak sonuca göre hem psikolojik hem de saha sonucu olarak çok önemli bir konuma gelecek. Hemen ardından Avrupa Ligi'nde Yunanistan'da Olympiakos'a konuk olacak. Olympiakos karşısındaki sonuç takımın Avrupa Ligi'nde yola devam edilip edilmeyeceği belirlenecek.Daha sonra ise İzmir'de Göztepe deplasmanı gelecek. Ligde alt sıralardan kurtlamak isteyen Göztepe karşısında da zorlu bir mücadele olacak.Statlara yeniden yüzde 100 taraftar alınacak olması Fenerbahçe'nin şanssızlığına denk geldi. Özellikle Galatasaray derbisi bu açıdan zor olacak. Pandemi sonrası ilk kez bir derbi yüzde 100 taraftarla oynanacak. Deplasman yasağı olduğu için Fenerbahçe taraftarları da gelemeyecek. Yunanistan'da da Olympiakos taraftarları zor bir atmosfer yaratacak. İzmir'de de Göztepe taraftarları pandemi sonrası ilk kez büyük bir maçta yüzde 100 oranla tribünleri doldurma şansını yakalayacak.