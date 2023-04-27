Fenerbahçe'de kader haftası

İstanbulspor maçının şokunu atlatmaya çalışan Fenerbahçe, sezonun önemli haftalarından birine giriyor. Hafta sonunda ligde lider Galatasaray, derbide Beşiktaş deplasmanına çıkarken, Jorge Jesus ve öğrencileri Sivasspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, çarşamba günü ise bu kez Türkiye Kupası yarı finalinde Sivas ile yine deplasmanda karşılaşacak. Pazar Günü ise ligde kalma savaşı veren Giresunspor'a gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kader haftası
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27 Nisan 2023 11:45
Fenerbahçe, cumartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çarşamba yaptığı antrenmanla sürdürdü. İstanbulspor beraberliğinin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen futbolcuların idmanda son derece moralsiz olduğu öğrenildi.

Jesus'un sürekli destek konuşmaları yapmasına rağmen oyuncuların, şok beraberliğin etkisinden çıkamadığı kaydedildi. Sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

SEZONUN KADERİ ÇİZİLEBİLİR

Fenerbahçe için sıkıntılı bir hafta geride kaldı. Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalması, sarı-lacivertliler'in zirveyle farkı 4'e indirme fırsatı yakalamasını sağladı. Ancak Fenerbahçe, müthiş taraftar desteğini arkasına alıp 2-0 öne geçmesine rağmen 90+6'da gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu. Fenerbahçe, büyük yıkım yaşadığı bu maçın şokunu atlatmaya çalışırken, belki de sezon hedeflerinin kaderini çizecek bir haftaya giriyor.

BU KEZ ÖNCE OYNAYACAK

Jorge Jesus ve öğrencileri, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren tek takım konumunda. Fenerbahçe, bu yolda ligde cumartesi Sivasspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın önemi, hemen ertesi günü Galatasaray'ın, son haftaların formda ekibi olan ezeli rakibi Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynayacak olması. Sarı-kırmızılıların kayıp yaşama ihtimali yüksek ama bunun avantaja çevrilmesi için sarı-lacivertlilerin öncesinde Sivasspor'u devirmesi şart. Ayrıca Jesus'un isyan ettiği, Galatasaray'ın önce oynaması konusu da bu hafta tersine dönecek.

GİRESUNSPOR KADIKÖY'DE KAZANMIŞTI

Fenerbahçe, 4 gün sonra bir kez daha Sivasspor ile, üstelik yine deplasmanda kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde alınacak sonuç, final yolunda son derece kritik olacak. Sarı-lacivertlilerin yoğun ve kritik haftası, 7 Mayıs Pazar günü Giresunspor'a konuk olacağı maçla devam edecek. Ligde kalma savaşı veren İstanbulspor karşısında şok bir kayıp yaşayan Jorge Jesus'un ekibi, yine lige tutunmak için çabalayan ve Kadıköy'de 2-1 kaybettiği Karadeniz ekibi önünde şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak. Bu 3 maçta alınacak sonuçlar belki de Jorge Jesus ve öğrencilerinin kaderini belirleyecek. 

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