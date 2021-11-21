Fenerbahçe'de kader adamları: Mesut Özil ve İrfan Can

Fenerbahçe'nin derbideki en önemli silahlarının başında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kader adamları: Mesut Özil ve İrfan Can
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21 Kasım 2021 11:49
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler'in, derbideki en önemli silahlarının başında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelecek... Hücumda bu ikilinin yapacakları, Kanarya'nın dev mücadeledeki kaderini de bir bakıma belirleyecek. 

Hafta içinde iki yıldızıyla özel olarak görüşen Vitor Pereira, İrfan'ı orta alana, Mesut'u ise Berisha'ya yakın oynatmayı planlıyor. İkilinin idmanlarda da çok iyi anlaşmaları, teknik heyeti bir hayli mutlu ediyor. Özellikle bu hafta içinde yapılan idmanlarda başta Mesut olmak üzere İrfan Can, Mert Hakan ve Jose Sosa'nın en iyiler arasında olduğu öğrenildi. 

 


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