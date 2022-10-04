Avrupa Ligi B Grubu'nda 4 puanı bulunan Fenerbahçe , gruptaki üçüncü karşılaşmasında perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisinin ardından Kadıköy'de oynanacak Larnaca karşılaşmasının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, derbide sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayan Joshua King ve Luan Peres yine katılmadı.



KING ZOR, PERES ŞÜPHELİ



İki oyuncunun tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Larnaca karşısında King'in oynaması zor gözüküyor. Ancak Peres'in, takım arkadaşına göre Kadıköy'deki mücadelede kadroya girme ihtimali var. Ancak teknik direktör Jorge Jesus'un, Brezilyalı stoperle ilgili net kararını maç saatinde vereceği düşünülüyor.



