Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Norveçli isim Joshua King'i satış listesine koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 12:10
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hem iç hem de dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğu'nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısında eksilme yapmak isteyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki Norveçli  futbolcu Joshua King'i satış listesine koydu.

King ile ilgilenen takımlar olduğu belirtilen haberde, uygun bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin Joshua King'in transferine izin vereceği belirtildi. 

FENERBAHÇE RAKAMLARI 

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Joshua King, Fenerbahçe'de 31 karşılaşmaya çıkarken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery