Fenerbahçe'de Joshua King fırtınası

Fenerbahçe'de Norveçli golcü Joshua King, Trnava maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.
Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, Spartak Trnava maçında takımına galibiyeti getirdi.
Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı.
Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi.
Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, Spartak Trnava maçında takımına galibiyeti getirdi.
Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı.
Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi.