Fenerbahçe'de Joshua King fırtınası

Fenerbahçe'nin, Norveçli yıldızı Joshua King son maçlarda gösterdiği performansla fark yaratıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Joshua King fırtınası
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06 Ekim 2023 00:27
Fenerbahçe'de Norveçli golcü Joshua King, Trnava maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, Spartak Trnava maçında takımına galibiyeti getirdi.

Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı.

Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi.

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