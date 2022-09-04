Fenerbahçe'de tam da Michy Batshuayi transferi sonrası Joshua King'in ortaya koyduğu performans, forvet hattında nasıl bir rekabet yaşanacağının sinyallerini verdi.Kayserispor maçında tamamen bireysel becerisiyle yaptığı klas vuruşla farkı ikiye çıkaran golü atan 30 yaşındaki forvet, ligde 2 gol 1 asiste ulaştı.Avrupa Ligi elemesinde de 1 kez fileleri havalandıran King, Fenerbahçe'nin bu sezonki en skorer isimleri arasında yer alıyor.