Fenerbahçe'de Joshua King 11 maç kaçırdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal, Dusan Tadic'i dinlendirirken genelde Joshua King'i tercih ediyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Joshua King 11 maç kaçırdı!
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14 Şubat 2024 13:30
Son güncelleme 14 Şubat 2024 13:39
Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'in kaçırdığı maç sayısı dikkat çekti...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözde oyuncularından biri de Joshua King.

Deneyimli çalıştırıcı hücum gücünü yükseltmede veya yorulan Dusan Tadic'i dinlendirirken genelde Norveçli yıldızını tercih ediyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti.

King çeşitli problemler nedeniyle 11 maç kaçırdı. Son maçta o olmadığı için Kartal, Ryan Kent'i oyuna sokmuştu.  

 
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