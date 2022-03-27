Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa, uzun bir aradan sonra formasına kavuşmak istiyor. Sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü çizen Arjantinli oyuncu, bir süredir forma yüzü görmüyordu.



Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması sonrası forma umudu artan Sosa, son idmanların yıldızı oldu. Milli arada teknik heyetin gözüne girmek ve yeniden formasına kavuşmak isteyen 37 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertli ekipteki son günlerinde yeniden kendini kanıtlamak istiyor.













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