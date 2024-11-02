Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun referansı Manchester!

'de yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara herkes sadece

maçını düşünüyor. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesinde kenetlenirken, Teknik Direktör

'nun öğrencileriyle yaptığı her toplantıda

ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçı örnek gösterdiği öğrenildi.





TrabzonsporJose MourinhoManchester Unitedİngiliz ekibiyle oynanan mücadelenin ardından da oyuncularına övgülerde bulunan Portekizli çalıştırıcının,dediği öğrenildi.Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İngiliz ekibiyle oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki sakat bulunuyor. Bunlardan biri sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılan Oosterwolde diğeri ise Cengiz Ünder.Bu sezon ligde 2, Avrupa'da 1 maçta sadece 101 dakika süre alan Ünder'in şans bulmak için daha fazla çalıştığı ve zorlamadan kaynaklı sakatlandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta forma giymiş ve 9 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuştu.Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya UEFA Disiplin Kurulu, 1 maç ceza verdi. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek.