Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun referansı Manchester!

Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara herkes sadece Trabzonspor maçını düşünüyor. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesinde kenetlenirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun öğrencileriyle yaptığı her toplantıda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçı örnek gösterdiği öğrenildi.
İngiliz ekibiyle oynanan mücadelenin ardından da oyuncularına övgülerde bulunan Portekizli çalıştırıcının, "Manchester United maçından sonra da söylemiştim. O mücadelede gerçekten müthiş mücadele etmiştik. O maçtaki futbolumuzu sahaya yansıtırsak Trabzon deplasmanından da galibiyetle ayrılırız. Kazanarak yolumuza devam etmemiz önemli. Bu yüzden geçen sezon Trabzon'da neler yaşandığını unutarak sadece üç puanı düşünmeliyiz." dediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İngiliz ekibiyle oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Oyuncularım muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara 'Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız, bütün takımları yok ederiz' dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en köklü takımlarından biri olan Manchester karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı."
CENGİZ ÜNDER'İ HIRS YAKTI
Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki sakat bulunuyor. Bunlardan biri sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılan Oosterwolde diğeri ise Cengiz Ünder.
Bu sezon ligde 2, Avrupa'da 1 maçta sadece 101 dakika süre alan Ünder'in şans bulmak için daha fazla çalıştığı ve zorlamadan kaynaklı sakatlandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta forma giymiş ve 9 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
MOURINHO'YA 1 MAÇ CEZA
Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya UEFA Disiplin Kurulu, 1 maç ceza verdi. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek.
İngiliz ekibiyle oynanan mücadelenin ardından da oyuncularına övgülerde bulunan Portekizli çalıştırıcının, "Manchester United maçından sonra da söylemiştim. O mücadelede gerçekten müthiş mücadele etmiştik. O maçtaki futbolumuzu sahaya yansıtırsak Trabzon deplasmanından da galibiyetle ayrılırız. Kazanarak yolumuza devam etmemiz önemli. Bu yüzden geçen sezon Trabzon'da neler yaşandığını unutarak sadece üç puanı düşünmeliyiz." dediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İngiliz ekibiyle oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Oyuncularım muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara 'Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız, bütün takımları yok ederiz' dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en köklü takımlarından biri olan Manchester karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı."
CENGİZ ÜNDER'İ HIRS YAKTI
Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki sakat bulunuyor. Bunlardan biri sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılan Oosterwolde diğeri ise Cengiz Ünder.
Bu sezon ligde 2, Avrupa'da 1 maçta sadece 101 dakika süre alan Ünder'in şans bulmak için daha fazla çalıştığı ve zorlamadan kaynaklı sakatlandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta forma giymiş ve 9 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
MOURINHO'YA 1 MAÇ CEZA
Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya UEFA Disiplin Kurulu, 1 maç ceza verdi. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek.