Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun önceliği tedbir!

Fenerbahçe, ligin ilk maçında Adana Demirspor karşısında 1-0 kazanırken, savunma güvenliğinden hiç vazgeçmedi.
Sarı-lacivertliler, iç sahada öne geçse de rakibin üzerine kontrollü gitti. Bir an önce daha fazla gol bulmak için acele etmedi. Bunun temel sebebi, takımda eksikler olması ve takımın tam olarak istenen seviyede bulunmaması...
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı sürerken, halen bu bölgeye istenen transfer yapılamadı. 8 numarada Fred sakattı ve yerine Szymanski oynadı. Bunun yanı sıra Tadic'in de yeri değişti.
Tam olarak takım savunması da oturmaması ve Lugano ile Lille maçlarında kolay goller yenmesi, Teknik Direktör Mourinho'yu, tedbirli olmaya itti.
Portekizli çalıştırıcı, ilk haftaları daha çok sonuç üzerinden okuyor. Mourinho, takım henüz istenen seviyeye gelmeden öne çıkışların rakibe fırsat vereceğini düşünüyor.
ÖNCELİK AMRABAT
6 numara için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başında Amrabat bulunuyor. İngiliz kulüpleriyle temasta olan futbolcuların durumu, buradaki transfer döneminin kapanmasından sonra netlik kazanacak.
Ada'daki transferin bu ay sonunda bitecek olması, Türkiye'de ise 13 Eylül'e kadar devam etmesi nedeniyle 6 numara transferinin gerçekleşmesi biraz daha zaman alacak.
FRED BEKLENİYOR
Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Fred düz koşulara başladı. Takımın en önemli isimlerinden olan futbolcunun yokluğu, önemli oranda hissediliyor. Takıma kademeli olarak katılması planlanan Brezilyalı futbolcunun, eylül ayı başında hazır olması hedefleniyor. Öte yandan Lille maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri çift kale ile günü tamamladı.
VAR MI ARTIRAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun eğitime yardım kampanyasına kulüp de destek verdi, Türk Eğitim Derneği'ne (TED) yardım için bir kampanya başlattı. Bunun üzerinde futbolcular birbirlerine davet yapmaya başladı. 10 öğrenciye yardımla işe başlayan Mert Hakan Yandaş'ın çağrısına İrfan Can Kahveci 17 ile cevap verdi. Cengiz Ünder bunu 20'ye taşırken, Çağlar Söyüncü "22" dedi, Cenk Tosun da 23'e çıkardı ve Dzeko'ya çağrı yaptı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada öne geçse de rakibin üzerine kontrollü gitti. Bir an önce daha fazla gol bulmak için acele etmedi. Bunun temel sebebi, takımda eksikler olması ve takımın tam olarak istenen seviyede bulunmaması...
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı sürerken, halen bu bölgeye istenen transfer yapılamadı. 8 numarada Fred sakattı ve yerine Szymanski oynadı. Bunun yanı sıra Tadic'in de yeri değişti.
Tam olarak takım savunması da oturmaması ve Lugano ile Lille maçlarında kolay goller yenmesi, Teknik Direktör Mourinho'yu, tedbirli olmaya itti.
Portekizli çalıştırıcı, ilk haftaları daha çok sonuç üzerinden okuyor. Mourinho, takım henüz istenen seviyeye gelmeden öne çıkışların rakibe fırsat vereceğini düşünüyor.
ÖNCELİK AMRABAT
6 numara için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başında Amrabat bulunuyor. İngiliz kulüpleriyle temasta olan futbolcuların durumu, buradaki transfer döneminin kapanmasından sonra netlik kazanacak.
Ada'daki transferin bu ay sonunda bitecek olması, Türkiye'de ise 13 Eylül'e kadar devam etmesi nedeniyle 6 numara transferinin gerçekleşmesi biraz daha zaman alacak.
FRED BEKLENİYOR
Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Fred düz koşulara başladı. Takımın en önemli isimlerinden olan futbolcunun yokluğu, önemli oranda hissediliyor. Takıma kademeli olarak katılması planlanan Brezilyalı futbolcunun, eylül ayı başında hazır olması hedefleniyor. Öte yandan Lille maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri çift kale ile günü tamamladı.
VAR MI ARTIRAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun eğitime yardım kampanyasına kulüp de destek verdi, Türk Eğitim Derneği'ne (TED) yardım için bir kampanya başlattı. Bunun üzerinde futbolcular birbirlerine davet yapmaya başladı. 10 öğrenciye yardımla işe başlayan Mert Hakan Yandaş'ın çağrısına İrfan Can Kahveci 17 ile cevap verdi. Cengiz Ünder bunu 20'ye taşırken, Çağlar Söyüncü "22" dedi, Cenk Tosun da 23'e çıkardı ve Dzeko'ya çağrı yaptı.