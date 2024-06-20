Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Greenwood'u istiyor!

Ada basını, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun da isteğiyle Mason Greenwood'u transfer etmek istediğini dile getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Greenwood'u istiyor!
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20 Haziran 2024 10:47
Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho ile transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ada basını, Jose Mourinholu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek için yarışa katıldığını yazdı.

Haberde; Portekizli teknik adamın eski öğrencisini Fenerbahçe'de görmek istediğinin altı çizildi. Ancak Greenwood'u transfer etmeye en yakın takımın Valencia olduğu da vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 



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