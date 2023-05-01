Süper Lig'de bu sezon zirve yolunda önemli kayıplar yaşayan Fenerbahçe'nin en büyük artısı yarıştan kopmaması oldu. 2014'ten beri şampiyonluk yaşayamayan sarı-lacivertliler son yıllarda kötü sonuçların ardından toparlanmakta zorlanıyordu.Hatta son 5 yıllık süreçte sadece bir kez 2. sırada kalabilen Fenerbahçe, bu sezon farklı bir görüntü çizdi. Derbilerde Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybeden, küme düşme hattındaki takımlara 7 puan kaptıran Fenerbahçe, buna karşın halen daha yarışın içinde duruyor.Jorge Jesus'un bu sezonki en büyük artısı takımı yarış içinde tutabilmesi oldu. Dünya Kupası sonrası Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, hemen akabinde 2 maç kazandı.Evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu kötü mağlubiyete karşın kırılmadı, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.Yine 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe yine ligde kopmadı ve son 5 maçının 4'ünü galip tamamladı. Hatta geçen hafta büyük hayal kırıklığı yaratan 3-3'lük İstanbulspor beraberliğinden sonra kritik Sivasspor deplasmanında takım hata yapmadı, 3-1'lik net bir galibiyet aldı. Geçtiğimiz yıllarda bilhassa derbi kayıplarından sonra hem duygusal hem de performans olarak dağılan Fenerbahçe, bu sezon ise zirve yarışına tutunmasını bildi. Her kötü sonuçtan sonra bir şekilde galibiyet serileri alındı.Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 3 ve daha fazla gol atan sarı-lacivertli takım skorer bir görüntü çizdi. Fenerbahçe böylesi bir gol ortalamasını daha önce şampiyon olduğu 2010-11 sezonunda yakalamış, tam 14 lig maçında 3 ve daha fazla gol kaydetmişti. Jorge Jesus ve ekibinin bu sezon ligde 75 golü bulunuyor.