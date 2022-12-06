Fenerbahçe'de Dünya Kupası için verilen arada yapılan sezon çalışmaları iyi ilerliyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, planlarının aynen işlemesinden bir hayli memnun durumda.Özellikle hazırlık maçlarının iyi rakiplerle oynanması ve futbolcularının tatil dönemindeki bireysel programlara uyması Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürüyor. Jesus, hazırlık maçlarının adeta bir resmi maç havasında geçmesini ve takımının lig maçı temposunda sahada olmasını istiyor.Bu doğrultuda da takımda Joao Pedro başta olmak üzere bazı sakatlıklar olsa da, genel gidişat Jesus'un istediği gibi şekilleniyor. İstanbul'da La Liga Dostluk Turnuvası kapsamında Vallecano ile Villarreal takımlarıyla oynayan ve iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Antalya'da da önemli bir kamp yapacak. Bilhassa sakatlıktan dönen oyuncuların istekli ve hazır görüntüsü dikkat çekiyor. King ve Mert Hakan'ın takıma güçlü bir dönüş yapması, Gustavo Henrique'nin de hazır hale gelmesi, teknik heyeti sevindiriyor. Dünya Kupası'nda ülkeleri elenen Batshuayi ve Valencia'nın da Antalya kampına katılacak olması, bir diğer olumlu gelişme olarak görülüyor.Çalışmaların devam ettiği Fenerbahçe'de Joshua King'in performansı yüzleri güldürüyor. Sakatlığını atlatan Norveçli futbolcu, Vallecano ve Villarreal maçlarında attığı gollerle dikkat çekti. Gollerinin yanı sıra, fiziksel durumuyla da beğeni toplayan King'in takıma güçlü dönmesi teknik heyetten tam not aldı.