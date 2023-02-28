Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Oosterwolde kararı!

Fenerbahçe'de Konyaspor maçına yedek başlayan ve son bölümde oyuna giren Jayden Oosterwolde'nin biraz daha zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı. Genç sol bekin, Jorge Jesus'un taktik sistemine ve takıma alışma sürecinde olduğu aktarıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Oosterwolde kararı!
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28 Şubat 2023 12:09
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde henüz ilk 11'e dahil olamadı.

İlk olarak Konyaspor maçında süre alan Hollandalı futbolcunun çok daha erken sahada olması bekleniyordu. Genç sol bekin ideal 11'e girmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

ANTRENMANLARDA ÖĞRENİYOR

Fiziksel olarak hazır gelse de eski takımı Parma'dan çok daha farklı bir oyun anlayışı ile artık sahada olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un oynattığı sistemi ilk kez tecrübe eden Oosterwolde, henüz bunu antrenmanlarda öğreniyor.

JESUS'UN DÜŞÜNCESİ

Özellikle takım 3'lü savunma ile sahada olacağı maçlarda Oosterwolde'ün önemi daha büyük. Sol kanadı iki yönlü kullanmak zorunda olacak genç futbolcunun buradaki en ufak hatası savunmada sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden Jesus futbolcuyu tam olarak istediklerini taktiksel açıdan sahaya yansıtmadan ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor.

Hollandalı futbolcu bu sürecin ardından takıma gerçek anlamda dahil olduğunda sarı-lacivertliler 3'lü sistemi daha çok kullanacak. Ferdi Kadıoğlu sağ kanatta, Oosterwolde de sol kanatta önemli görevler alacak.  

 
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