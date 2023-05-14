Süper Lig'de son ana kadar mücadelesini sürdürmek isteyen Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, özellikle iki hedefe odaklandı.Portekizli teknik adam, yarı finale kaldığı Türkiye Kupası'nda Sivasspor engelini aşarak Sarı-Lacivertliler'e 2014'ten sonra bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu kazandırmak istiyor.Jesus ayrıca, büyük maçlardaki şanssızlığına da artık son vermeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, Kanarya ile birlikte ligde Beşiktaş'la golsüz berabere kalıp, Kadıköy'de rakibine 4-2 kaybetti. Jesus, Galatasaray'a evinde 3-0, Trabzonspor'a 2-0 (d) kaybetti. Deneyimli hoca, Kadıköy'de önümüzdeki Perşembe oynanacak Trabzonspor mücadelesinde kazanarak taraftarlarını mutlu etmek, sonra da Galatasaray'dan da Nef Stadı'nda rövanşı almak istiyor.