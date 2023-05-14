Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un iki hedefi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, iki ana hedefe odaklanmış durumda. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı, sezonun kalan bölümünde belirlediği iki hedefte hata yapmayarak olumsuz havayı ortadan kaldırmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un iki hedefi
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14 Mayıs 2023 14:01
Süper Lig'de son ana kadar mücadelesini sürdürmek isteyen Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, özellikle iki hedefe odaklandı.

Portekizli teknik adam, yarı finale kaldığı Türkiye Kupası'nda Sivasspor engelini aşarak Sarı-Lacivertliler'e 2014'ten sonra bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu kazandırmak istiyor.

Jesus ayrıca, büyük maçlardaki şanssızlığına da artık son vermeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, Kanarya ile birlikte ligde Beşiktaş'la golsüz berabere kalıp, Kadıköy'de rakibine 4-2 kaybetti. Jesus, Galatasaray'a evinde 3-0, Trabzonspor'a 2-0 (d) kaybetti. Deneyimli hoca, Kadıköy'de önümüzdeki Perşembe oynanacak Trabzonspor mücadelesinde kazanarak taraftarlarını mutlu etmek, sonra da Galatasaray'dan da Nef Stadı'nda rövanşı almak istiyor. 

 
 

 

 

 

 

 

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