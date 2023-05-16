Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Benfica dejavusu!

Süper Lig'de zirveden 5 puan uzaklaşan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un performansı belirleyici oldu. Portekizli çalıştırıcının son olarak görev yaptığı Benfica'daki istikrarsız görüntüsü Türkiye'de de sürdü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Benfica dejavusu!
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16 Mayıs 2023 12:51
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 13:01
Fenerbahçe'de lig yarışında 5 puan geri düşülmesi önemli bir dezavantaj olarak öne çıkarken, burada önemli bir detay dikkat çekiyor. Sezon başında büyük umutlarla takımın başına geçen Teknik Direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilere gelmeden evvel en son 2021'de görev yaptığı Benfica'daki istikrarsız performansını aslında devam ettirdi.

Jesus, o dönemde derbi olarak bilinen Porto (0-3) ve Sporting (1-3) maçlarını kaybederken, Fenerbahçe'de de Beşiktaş'a 4-2, Galatasaray'a da 3-0 yenilip derbilerde sıfır çekti. Aynı zamanda Jesus'un Benfica'sı zaman zaman bol gollü galibiyetlere imza atmış olsa da, basit puan kayıplarıyla da sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor (3-3), Giresunspor (1-2 ve 1-1), İstanbulspor (3-3) önünde 9 puan yitiren Jesus'un Fenerbahçe'si gibi, Benfica'sı da Guimares (3-3), Estoril (1-1), Portimonense (0-1) gibi takımlara karşı takılmıştı. Jesus'lu Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarken, Fenerbahçe'de de Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamladı.
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