Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği sürüyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus döneminde alınan oyuncularla bir bir yolları ayırıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği sürüyor!
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07 Ağustos 2023 10:42
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği devam ediyor.

Geçen sezon Portekizli teknik adamın isteğiyle alınan oyuncularla vedalaşan sarı-lacivertliler, Jesus'un takımda esamesini bırakmak istemiyor.

Jesus döneminde kadroya katılan Pedro, Bruma, Tiago Çukur'la yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın, Arao, Peres, Gustavo'ya da talip çıkması halinde yollarını ayıracak. Lincoln'ün de sözleşmesinin dondurulması bekleniyor. 



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