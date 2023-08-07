Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği sürüyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus temizliği devam ediyor.
Geçen sezon Portekizli teknik adamın isteğiyle alınan oyuncularla vedalaşan sarı-lacivertliler, Jesus'un takımda esamesini bırakmak istemiyor.
Jesus döneminde kadroya katılan Pedro, Bruma, Tiago Çukur'la yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın, Arao, Peres, Gustavo'ya da talip çıkması halinde yollarını ayıracak. Lincoln'ün de sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.
Geçen sezon Portekizli teknik adamın isteğiyle alınan oyuncularla vedalaşan sarı-lacivertliler, Jesus'un takımda esamesini bırakmak istemiyor.
Jesus döneminde kadroya katılan Pedro, Bruma, Tiago Çukur'la yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın, Arao, Peres, Gustavo'ya da talip çıkması halinde yollarını ayıracak. Lincoln'ün de sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.