Fenerbahçe'de Jorge Jesus koruma modunu açtı!

Fenerbaçhe Teknik Direktörü Jorge Jesus

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ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesindeki en kritik haftalara girilirken takımda bazı önemli değişikliklere hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon en önemli sıkıntısı öne geçtiği maçlarda skoru koruyamaması oldu. Jesus'un oyunu sürekli rakip sahada oynamak istemesi sebebiyle sarı-lacivertliler savunmada ciddi boşluklar veriyor. Bu da rakiplerin alan, pozisyon ve gol bulmasına sebep oluyor. Teknik patron Jesus kalan bölümde oyunu biraz daha sağlam oynamayı planlıyor.



SABIRLA OYNAYACAK



Portekizli çalıştırıcı en azından öne geçtikleri maçlarda skoru korumaya yönelik bir planı devreye almaya çalışacak. Oyunu biraz daha geriden oynayarak sabırla rakibin boşluklar bırakmasını bekleyecek. Sarı-lacivertlilerde yeni plana yönelik saha çalışmaları yapıldı.







Sarı-lacivertli takımda Jorge Jesus'un durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim geçen ay Jesus'a bir yıllık sözleşme önermişti. Portekizli çalıştırcı kararını sezon sonu vereceğini ifade etti.