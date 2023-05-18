Fenerbahçe'de Jorge Jesus koruma modunu açtı!

Fenerbahçe'nin teknik patronu, lig ve kupada en kritik viraja girilirken oyun planında değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım bundan sonra öne geçtiği maçlarda savunmasında boşluklar vermemek için güvenli oyun anlayışına geçiş yapacak.

Haber; Skorer, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus koruma modunu açtı!
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18 Mayıs 2023 12:25
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 14:07
Fenerbaçhe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesindeki en kritik haftalara girilirken takımda bazı önemli değişikliklere hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon en önemli sıkıntısı öne geçtiği maçlarda skoru koruyamaması oldu. Jesus'un oyunu sürekli rakip sahada oynamak istemesi sebebiyle sarı-lacivertliler savunmada ciddi boşluklar veriyor. Bu da rakiplerin alan, pozisyon ve gol bulmasına sebep oluyor. Teknik patron Jesus kalan bölümde oyunu biraz daha sağlam oynamayı planlıyor.

SABIRLA OYNAYACAK 

Portekizli çalıştırıcı en azından öne geçtikleri maçlarda skoru korumaya yönelik bir planı devreye almaya çalışacak. Oyunu biraz daha geriden oynayarak sabırla rakibin boşluklar bırakmasını bekleyecek. Sarı-lacivertlilerde yeni plana yönelik saha çalışmaları yapıldı.
 EN AZ BİR KUPA PLANI

Sarı-lacivertli takımda Jorge Jesus'un durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim geçen ay Jesus'a bir yıllık sözleşme önermişti. Portekizli çalıştırcı kararını sezon sonu vereceğini ifade etti.  

 

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