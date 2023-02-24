Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor karşılaşmasının bitiminde kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.



JOAO DE DEUS OLACAK



Sarı lacivertli takımı, Konyaspor müsabakasına Jesus'un yardımcısı Joao de Deus çıkaracak.



Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle sahaya giren Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık'a sözleri sonrasında kırmızı kart görmüştü. PFDK, Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.