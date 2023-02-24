Fenerbahçe'de Jorge Jesus cezalı

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, cezası nedeniyle 25 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Konyaspor maçında takımın başında olamayacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus cezalı
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24 Şubat 2023 08:54
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor karşılaşmasının bitiminde kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.

JOAO DE DEUS OLACAK

Sarı lacivertli takımı, Konyaspor müsabakasına Jesus'un yardımcısı Joao de Deus çıkaracak.
 NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle sahaya giren Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık'a sözleri sonrasında kırmızı kart görmüştü.  PFDK, Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi. 

 

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