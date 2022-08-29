Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, Konya'da sahne alacak.Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcunun, Konya karşısında süre alması bekleniyor.Jesus, "Pedro'yu Konya maçına sakladık" demişti. Pedro ilk 11'de olmasa bile bir şekilde sahaya çıkacak.Sakatlık yüzünden bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldılar ama kadroya alınmadılar.Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 57'sini ev sahibi, 19'unu deplasman takımları kazandı. 19 maç da berabere sona erdi. Eskişehir'de oynanacak maçta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Bugünkü zorlu mücadelede tribünler tıklım tıklım olacak.