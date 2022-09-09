Fenerbahçe'de Joao Pedro resitali

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmasa da güzel oyunuyla yine taraftarı mest etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Joao Pedro resitali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2022 09:51
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Joao Pedro, Kayserispor karşısında ilk kez 11'de görev yapmış, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Joao Pedro, dün yine 11'deydi. Tecrübeli oyuncu belki Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmadı ancak güzel oyunuyla yine taraftarı mest etti.

RAKİP SAVUNMAYA ZOR ANLAR YAŞATTI

Pedro, neredeyse ayağına gelen her topta rakip savunmaya zor anlar yaşattı, attığı şık paslarla arkadaşlarının tehlike yaratmasını sağladı.

TAM ANLAMIYLA HAZIR DEĞİL

Sakatlıktan çıkan ve fiziken henüz tam anlamıyla hazır olmayan Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu, 69'da kenara geldi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ