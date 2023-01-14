Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun beklenenden çok daha kısa sürede takım antrenmanlarına katılması yüzleri güldürdü.Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.Bu arada Joao Pedro da dün takımla beraber antrenmanda yer aldı. Brezilyalı futbolcunun beklenenden çok daha kısa sürede takım antrenmanlarına katılması yüzleri güldürdü. Pedro'nun profesyonelliği ve tedavi sürecindeki fedakarlıkları takdir topladı.