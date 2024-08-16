Fenerbahçe'de Joao Pedro kayboldu!

Fenerbahçe'de kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'dan haber alınamıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Joao Pedro kayboldu!
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16 Ağustos 2024 08:27
Fenerbahçe'de Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, son yıllardaki en büyük hayal kırıklığı oldu.

Fenerbahçe'nin 2022 yılında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı oyuncudan haber yok. Tecrübeli oyuncuya ulaşılamıyor.
Geçen sezon Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Ancak İstanbul'a dönmeyen Pedro, kayıplara karıştı. Sarı-Lacivertliler'in tüm çabalara rağmen deneyimli futbolcuya ulaşamadığı kaydedildi.

28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.



 
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