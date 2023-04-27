Fenerbahçe'de Joao Pedro kararsızlığı

Fenerbahçe'de Joao Pedro, Başakşehir karşısında sonradan oyuna girip attığı 2 golle galibiyeti getirdi.



Deneyimli golcü, 90 dakika sahada kaldığı İstanbulspor mücadelesinde de ağları sarsmayı başardı.



Ancak Joao Pedro, attığı gole rağmen oyun olarak etkisiz kaldı. Michy Batshuayi'nin halen takımla çalışmalara başlamaması, Joshua King'in ise tam hazır olmaması nedeniyle Pedro, şu anda Serdar Dursun dışında alternatifsiz. Bu nedenle Jesus, öğrencisini oynatma konusunda kararsız.



