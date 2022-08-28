Fenerbahçe'de Joao Pedro heyecanı

Fenerbahçe'de sezonun flaş transferlerinden biri olan Joao Pedro artık forma giymeye hazır hale geldi.
Transfer olduğunda sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, pazartesi akşamı oynanacak Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alacak.
Jorge Jesus'un, 30 yaşındaki futbolcuya forma vermek istediği öğrenildi.
Transfer olduğunda sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, pazartesi akşamı oynanacak Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alacak.
Jorge Jesus'un, 30 yaşındaki futbolcuya forma vermek istediği öğrenildi.