Fenerbahçe'de Joao Pedro heyecanı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro, oynamaya hazır hale geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Joao Pedro heyecanı
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28 Ağustos 2022 13:14
Fenerbahçe'de sezonun flaş transferlerinden biri olan Joao Pedro artık forma giymeye hazır hale geldi.

Transfer olduğunda sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, pazartesi akşamı oynanacak Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alacak.

Jorge Jesus'un, 30 yaşındaki futbolcuya forma vermek istediği öğrenildi. 

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