Fenerbahçe'de Jhon Duran planı

Sakatlığını atlattıktan sonra Stuttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

calendar 27 Ekim 2025 08:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda toparlanan ve üst üste galibiyetler elde eden Fenerbahçe, sakatlıklardan yana çok çekti.

Sezon başından itibaren birçok oyuncusu sakatlık geçiren ve bir türlü sahaya ideal kadrosu ile çıkamayan F.Bahçe'de, kaleci Ederson ve golcü Jhon Duran, Stuttgart önünde forma giyerek takıma dönüş yapmışlardı. Ederson sahaya ilk 11'de çıkarken, henüz tam hazır olmayan Duran ise son 3 dakika kendisine şans bulmuştu.

İLK KEZ SAKATSIZ

Kaptan Mert Hakan'ın da artık takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya tam kadro çıkma şansı yakalayacak.

DURAN İKİNCİ YARIDA

G.Antep deplasmanında İtalyan teknik direktör Tedesco, kafasındaki ilk 11'i sahaya sürebilecek ancak Duran'ın henüz fiziksel eksiğini kapatmadığı için ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

SKRINIAR DA DÖNÜYOR

Cezası sona eren Milan Skriniar da geçen hafta devrettiği formasını G.Antep deplasmanında geri alacak. 

 
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
