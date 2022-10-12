Fenerbahçe'de Jesus'tan futbolculara uyarı!

Fenerbahçe Süper Lig'de 1 maçı eksik olmasına rağmen zirvenin sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.Attığı 25 golle müthiş bir istatistik yakalayan F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Larnaca maçına odaklandı. Teknik direktör Jorge Jesus da uyarılara başladı.Portekizli hoca, geçen hafta Kadıköy'de 2-0 yendikleri rakiplerinin rövanşı almak için daha istekli oynayacağını belirtip şunları söyledi; "Motive olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Siz de mental olarak en iyi şekilde bu maça odaklanmalısınız"4 gol yedikleri Karagümrük sınavını hatırlatıp defansta hatasız oynamaları gerektiğini söyleyen usta hoca şöyle devam etti; "Savunmayı takım halinde yapacağız. Özellikle çıkışlarda her topu garanti kullanacağız. Ceza sahası dışından şut izni vermeyin."Jesus ayrıca duran toplarda adam paylaşımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Kazanıp üst turu garantileyin. İddianızı gösterin" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Larnaca ile perşembe günü karşılaşacak. Sarı lacivertliler kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.