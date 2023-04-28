Fenerbahçe'de Jesus ikilemi; Başkan: 'Kalsın', Yönetim: 'Gitsin'

İstanbulspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen golle berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bu sonucun şokunu üzerinden atamadan hoca tartışması ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu tartışmada tavrını teknik direktör Jorge Jesus'tan yana kullanırken yönetimin önemli bir kısmının Portekizli hoca ile devam edilmemesi kanaatinde olduğu öğrenildi.
"ARTIK LİGİ TANIYOR"
Başkan Ali Koç, yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "Jorge Jesus çok kariyerli ve iyi bir teknik adam. Takımı, kulübü ve ligi artık çok iyi tanıyor.Bu sezon ligdeki sonuç ne olursa olsun ben kendisiyle devam edilmesi taraftarıyım. Gelecek sezon çok daha rahat ve başarılı bir sezon geçireceğinden eminim" ifadelerini kullandığı bildirildi.
KARAR YAKLAŞIYOR
Takvim'de yer alan haberde buna karşın yöneticilerin çoğunluğu ligde bu kadar geride olunmasının sebebi olarak Jesus'u gösterdi ve başarılı olmadığını söyledi..
Fenerbahçe'nin, Jesus ile ilgili kesin kararını sezon bittiğinde ya da sezon bitmeden hemen önce vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu tartışmada tavrını teknik direktör Jorge Jesus'tan yana kullanırken yönetimin önemli bir kısmının Portekizli hoca ile devam edilmemesi kanaatinde olduğu öğrenildi.
"ARTIK LİGİ TANIYOR"
Başkan Ali Koç, yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "Jorge Jesus çok kariyerli ve iyi bir teknik adam. Takımı, kulübü ve ligi artık çok iyi tanıyor.Bu sezon ligdeki sonuç ne olursa olsun ben kendisiyle devam edilmesi taraftarıyım. Gelecek sezon çok daha rahat ve başarılı bir sezon geçireceğinden eminim" ifadelerini kullandığı bildirildi.
KARAR YAKLAŞIYOR
Takvim'de yer alan haberde buna karşın yöneticilerin çoğunluğu ligde bu kadar geride olunmasının sebebi olarak Jesus'u gösterdi ve başarılı olmadığını söyledi..
Fenerbahçe'nin, Jesus ile ilgili kesin kararını sezon bittiğinde ya da sezon bitmeden hemen önce vermesi bekleniyor.