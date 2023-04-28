Fenerbahçe'de Jesus ikilemi; Başkan: 'Kalsın', Yönetim: 'Gitsin'

İstanbulspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen golle berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bu sonucun şokunu üzerinden atamadan hoca tartışması ile karşı karşıya geldi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu tartışmada tavrını teknik direktör Jorge Jesus'tan yana kullanırken yönetimin önemli bir kısmının Portekizli hoca ile devam edilmemesi kanaatinde olduğu öğrenildi.Başkan Ali Koç, yöneticileriyle yaptığı toplantıda,ifadelerini kullandığı bildirildi.Takvim'de yer alan haberde buna karşın yöneticilerin çoğunluğu ligde bu kadar geride olunmasının sebebi olarak Jesus'u gösterdi ve başarılı olmadığını söyledi..Fenerbahçe'nin, Jesus ile ilgili kesin kararını sezon bittiğinde ya da sezon bitmeden hemen önce vermesi bekleniyor.