Fenerbahçe'de Jessica Çarmıklı sahaya iniyor

Fenerbahçe, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Jessica Çarmıklı sahaya iniyor
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08 Ocak 2022 12:37
Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak" ifadelerine yer verildi.

Jessica, 6 numaralı formayı giyecek. Jessica Çarmıklı'nın savunma merkezli ön libero pozisyonunda oynaması bekleniyor.  


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