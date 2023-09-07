Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde fırtınası

Fenerbahçe'de geldiği ilk dönem eleştiri oklarını üstüne toplayan ve bu transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde fırtınası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2023 08:20
Geçen sezon devre arasında kadroya katılan ve ağır şekilde eleştirilen Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'la aradığı çıkışı yakaladı ve oynadığı tüm maçlarda beğeni toplayarak taraftardan geçer not aldı.

ŞANSINI DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık sonrasında çabuk toparlanamadığı için eleştiri oklarının hedefinde kalan ve bu sezon hazırlık kampı öncesinde gönderilecek isimler arasında gösterilen Hollandalı futbolcu, bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek beğeni topladı.

"TERCİHİM SOL BEK"

Sol bek ve stoper mevkilerinde başarıyla oynayan, Twente maçında bir de gol atarak takıma moral getiren 22 yaşındaki yıldız, bilhassa sol bekte çok verimli performans sergileyince Ferdi Kadıoğlu'na da önde oynama fırsatı sunmuş oldu.

Oosterwolde yaptığı açıklamada "İtalya'da da burada bu şekilde oynadım. Twente'de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim" demişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery