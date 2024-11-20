Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde bekleniyor

Fenerbahçe'de çapraz bağından ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin tedavisi tüm hızlıya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde bekleniyor
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20 Kasım 2024 09:59
8 Kasım'da çapraz bağından ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin tedavisi tüm hızlıya sürüyor.

Fenerbahçe sağlık heyeti, oyuncunun durumu hakkında her gün teknik heyete rapor geçiyor.

YENİ YILLA BİRLİKTE İSTANBUL'A DÖNECEK

Bir süre daha tedavisine Avrupa'da devam edecek olan Hollandalı sol bek, yeni yılla birlikte İstanbul'a dönecek ve tedavisinin kalan kısmı İstanbul'da devam ettirecek. 

 
 

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