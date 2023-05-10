Fenerbahçe'de izin krizi: 'Şehirden ayrılamazsınız'

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolculara 3 gün izin vermişti.



Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı futbolcular yurt dışına rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un tüm takıma hem yurt dışı hem de yurt içi çıkış yasağı getirdiği öğrenildi.



Sarı-Lacivertli futbolcular 3 günlük izin boyunca İstanbul dışına çıkamayacak.





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