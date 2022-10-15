Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
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15 Ekim 2022 13:01
Fenerbahçe, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için harekete geçiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Kısa süre içinde oyuncu tarafıyla resmi görüşmeler başlayacak ve yeni kontrat teklif edilecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 11 maçta süre alan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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