Fenerbahçe yönetimi; Almanya ve Fransa'dan ciddi taliplilerin olduğu İsmail Yüksek'i satmama kararı aldı.
Son olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'un 9 + 4 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, adaşına ihtiyacı olduğunu belirterek satılmamasını istediği, yönetimin de bu talebi olumlu karşıladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsmail'i en az 15 milyon Euro bedelle satmayı planlıyor.
Son olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'un 9 + 4 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, adaşına ihtiyacı olduğunu belirterek satılmamasını istediği, yönetimin de bu talebi olumlu karşıladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsmail'i en az 15 milyon Euro bedelle satmayı planlıyor.