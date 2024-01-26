Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'un transfer etmek istediği İsmail Yüksek için son kararını verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
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26 Ocak 2024 12:03
Fenerbahçe yönetimi; Almanya ve Fransa'dan ciddi taliplilerin olduğu İsmail Yüksek'i satmama kararı aldı.

Son olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'un 9 + 4 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, adaşına ihtiyacı olduğunu belirterek satılmamasını istediği, yönetimin de bu talebi olumlu karşıladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsmail'i en az 15 milyon Euro bedelle satmayı planlıyor. 

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