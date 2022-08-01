Fenerbahçe'de teknik heyetin Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek'ten vazgeçmeye niyeti yok.Slovacko maçını kaçıracak olan 23 yaşındaki orta sahanın buna karşın kadrodaki yerini kaybetmesi beklenmiyor. Crespo'nun ilk 11'e girmesi beklense de Jorge Jesus farklı düşünüyor. İsmail'in kafasındaki oyuna en uygun isimlerden olduğuna inanan Jesus, ayrıca Süper Lig'de ilk 11'de 3 yerli oynatma zorunluluğunu da biliyor.Genç yıldızın önde dinamik oyunu ve topu iyi kullanabilmesi de forma rekabetinde öne çıkmasını sağlıyor. Arao ile de hemen uyum sağlayan İsmail Yüksek'in forma giymeye devam etmesi planlanıyor.